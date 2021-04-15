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Пандемия COVID-19
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ФМБА в 2020 году получило 10 патентов на препараты для профилактики и лечения коронавируса

Глава агентства Вероника Скворцова сообщила, что завершаются доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной научным институтом ФМБА

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России в 2020 году получило 10 патентов на разработку препаратов для диагностики, профилактики и лечения COVID-19. Об этом в четверг заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

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"За год научными организациями ФМБА получено 64 патента на изобретение, из которых 10 - в сфере диагностики, профилактики и лечения COVID-19, оформлен один секрет производства ноу-хау", - сказала она на коллегии ФМБА России об итогах работы агентства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Скворцова также добавила, что завершаются доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной научным институтом агентства. Кроме того, идет процедура регистрации пептидного препарата, способного при ингаляционном введении предотвращать и смягчать извращенные, избыточные иммунные реакции человека на коронавирус и устранять цитокиновый шторм при среднетяжелом течении инфекции. "Успешно пройдены клинические исследования препарата, идет процедура его регистрации", - подчеркнула она.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
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