Госдума может 18 мая рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяное вождение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Госдума 18 мая может рассмотреть законопроекты об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде, а также об уголовной ответственности за нарушения со стороны коллекторов. Это следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой, опубликованного в четверг в думской электронной базе.

Согласно документу, внесенный в начале апреля правительством РФ законопроект об ужесточении санкций для пьяных водителей может быть рассмотрен в первом чтении 18 мая. Его авторы предлагают установить более жесткие санкции для пьяных водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия. Статью 264.1 Уголовного кодекса РФ предложено дополнить частью, согласно которой управление такими лицами машиной в нетрезвом виде будет наказываться, в частности, штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

В этот же день планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для коллекторов. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Он предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности.

Кроме этого, 25 мая может состояться второе чтение законопроекта о минимальном гарантированном доходе должников. Документ позволит сохранить на счетах граждан сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека (12 702 рубля по состоянию на 2021 год), которую нельзя будет списать за долги. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Единая Россия" и группа членов Совета Федерации во главе с руководителем думских единороссов Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.