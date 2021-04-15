В Крыму рассчитывают принять в мае - июне дополнительно около 1 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Анализ бронирования отелей на курортах Крыма показывает, что в мае - июне полуостров дополнительно примет около 1 млн туристов. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"В Крыму дополнительно в мае - июне, по местам бронирования мы сделали анализ, порядка 1 млн туристов мы можем принять", - сказал Константинов. Он отметил, что анализ не учитывает туристов, которые приедут на полуостров и разместятся в частном секторе.

Говоря о перспективах туристического сезона 2021 года, Константинов отметил, что для Крыма это очень хороший шанс. "Мы попытаемся его использовать в полной мере, - сказал спикер госсовета. - Главная задача, которую сегодня ставят власти вместе с бизнесом, это удержать этих туристов, чтобы это не было разовой акцией. Если нам это удастся, это поднимет нашу экономику совершенно на другой уровень. Это будет уже другой Крым".

По словам Константинова, отдыхающие смогут оценить не только природу Крыма и памятники архитектуры, но и новые объекты инфраструктуры, которые создают на полуострове. "Сейчас нахожусь в городе Саки, где заканчиваются работы по набережной, здесь колоссальный объем проделанной работы", - сказал председатель госсовета региона.