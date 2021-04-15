В Хайкоу открылся первый из 16 приморских художественных павильонов

ХАЙКОУ /Китай/, 15 апреля. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу на этой неделе открыл для посетителей первый из 16 художественных павильонов, которые расположены на берегу моря и будут играть роль центров по продвижению культурного развития. Как сообщила газета "Хайкоу жибао", новый объект - современная уютная библиотека, располагающая к творчеству.

Дизайн этого сооружения был разработан пекинской компанией MAD Architects, которая спроецировала целый ряд высотных зданий в "гибком" футуристическом стиле, как в Китае, так и в Италии, Канаде, США. Площадь помещений библиотеки достигает 1,4 тыс. кв. м, она выходит фасадом на "Парк столетия".

Этот культурный объект называется "Сяодао" ("Остров познания") и дублирует одноименную художественную книжную галерею в пекинском районе Чаоян, которую возглавляет авторитетный искусствовед Гао Сяосун. Он широко известен в Китае, в том числе благодаря увлекательным комментариям к различным эпохам всемирной истории.

В хранилищах новой библиотеки в Хайкоу, созданной в соответствии с философией "уединения с комфортом", собраны книги по литературе, философии, искусствоведению и прочим гуманитарным наукам. В будущем в ее залах планируется проводить различные культурные мероприятия, в которых, как ожидается, будут участвовать известные ученые, писатели и ценители искусства.

В феврале власти Хайкоу сообщили о создании в приморской полосе города сети художественных павильонов, каждый из которых будет построен по индивидуальному архитектурному плану. К проектировке этих центров культурного развития, расположенных на участке длиной 32 км, привлечены профессиональные дизайнеры из-за границы и других регионов Китая. Одна из главных задач программы - помочь жителям и гостям Хайнаня "отдохнуть, пообщаться и научиться чему-то новому".