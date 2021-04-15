Нацсобрание Франции одобрило законопроект, запрещающий съемку полицейских при исполнении

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило в четверг законопроект "О глобальной безопасности", который, в частности, запрещает фото- и видеосъемку полицейских и жандармов во время исполнения обязанностей. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания.

Законопроект был принят большинством голосов. За его одобрение проголосовали 75 депутатов, против - 33.

Как считает глава МВД Франции Жеральд Дарманен, законопроект лучше защищает полицейских и расширяет права муниципальной полиции. "Я приветствую окончательное одобрение этого документа. Это беспрецедентный шаг вперед в деле укрепления безопасности в нашей стране", - отметил министр.

Разработанный правительством документ с самого начала вызвал неоднозначную оценку во французском обществе. В течение последних нескольких месяцев по всей Франции проходили акции протеста против этого законопроекта. Общественные организации пришли к выводу, что целый ряд его положений ущемляет гражданские свободы в стране. Особое возмущение общественности и левых политиков вызывала статья 24, которая теперь предусматривает наказание за намеренное установление личности сотрудника полиции с целью причинения психического вреда его здоровью. Эта статья предусматривает штрафы и тюремное наказание за преднамеренное разглашение сведений, позволяющих установить личность стражей порядка, узнать, где именно они проживают.

По словам представителей неправительственных ассоциаций, законопроект, несмотря на его изменения за последние несколько месяцев, в том числе после его рассмотрения в Сенате (верхней палате парламента), по-прежнему представляет угрозу для гражданских свобод.