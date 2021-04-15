В Госдуму внесли законопроект об организации публичных слушаний на портале госуслуг

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Законопроект об изменениях в 131 ФЗ внесли на рассмотрение в Государственную думу, он позволит на базе портала госуслуг проводить общественные обсуждения и публичные слушания. Об этом сообщил администратор проекта "Цифровая платформа обратной связи" Минцифры России Анатолий Курманов на сессии форума "Умный город. Инструкция по применению" в четверг.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в феврале 2021 года отмечал, что участие граждан в публичных слушаниях и голосованиях по вопросам благоустройства, строительства социально значимых объектов должно быть обеспечено даже в самых небольших населенных пунктах. Для этого по поручению главы государства кабмином подготовлен законопроект.

"Официально внесен в Госдуму законопроект об изменениях 131 ФЗ ("Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), который позволит на базе ЕПГУ (Единого портала государственных услуг - прим. ТАСС) в электронном виде проводить общественные обсуждения и публичные слушания. Законопроект внесен и на весенней сессии, надеюсь, будет принят депутатами", - сказал Курманов.

По словам Курманова, внесение изменений в закон позволит сделать процедуры публичных слушаний и общественных обсуждений более прозрачными, а также привлечь большее количество заинтересованных участников.

Всероссийский форум Минстроя РФ по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город. Инструкция по применению" проходит в Белгороде 15 и 16 апреля. В ходе круглых столов, сессий, лекций участники обсудят вопросы развития и цифровой трансформации городов, разработку сервисов и суперсервисов, внедрение искусственного интеллекта. В течение дух дней на площадке форума пройдет хакатон по созданию "умных" решений в сфере цифровизации городского хозяйства.