Школьники и студенты рассказали о недостатках дистанционного обучения

Главный минус дистанционки для большинства учащихся - потеря мотивации к обучению. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социальной сетью "ВКонтакте".

Более трети опрошенных (36%) отметили, что им стало труднее заставлять себя учиться. Старшеклассники страдают от потери мотивации чаще студентов средних специальных и высших учебных заведений (41%, 37% и 40% соответственно).

Треть респондентов (31%) признались, что скучают по друзьям и офлайн-общению. 28% опрошенных пожаловались на неудобное программное обеспечение. Общения с преподавателем не хватило 27% учащихся. Столько же респондентов признались, что очень устают от долгого нахождения за компьютером.

Меньше всего учащихся волнует контроль родителей (6%) и то, что приходится раскрывать условия проживания и возможности девайсов (13%).

Студенты и школьники также рассказали о том, что стимулирует их учиться. На первом месте (34%) оказался высокий уровень зарплаты у специалистов с хорошими знаниями. На втором (29%) - престижность вузов, в которые они планируют поступить, на третьем (25%) - гордость родителей.

Интерес к учебе мотивирует 20% опрошенных, оценки на экзамене - 22%. Стремление быть лучше других назвал один из 10 респондентов.

В опросе приняли участие более 1 600 учащихся средних и старших классов, студентов средних специальных и высших учебных заведений.