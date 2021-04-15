Премьер Ливии поблагодарил Путина за поставку партии "Спутника V"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Избранный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба и в телефонном разговоре поблагодарил Путина за поставку партии "Спутника V" - Кремль.

Он также поблагодарил Россию за ее четкую позицию по ливийскому урегулированию.

"Позиция России [по ливийскому урегулированию] с самого начала была четкой и понятной и основывалась на известных принципах - необходимости прекращения боевых действий, установления режима прекращения огня и достижения согласия между всеми противоборствующими силами. Эта позиция заслуживает высокой оценки", - подчеркнул ливийский премьер в четверг в ходе встречи в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Дбейба также добавил, что Россия обладает всеми возможностями, в том числе значимой позицией на международной арене и инструментами влияния на международных и региональных игроков, для того, чтобы и впредь содействовать стабилизации ситуации в Ливии.

Ситуация в Ливии

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, в том числе наиболее боеспособные мисуратские бригады, а также обратилось за поддержкой к Турции.

В начале февраля текущего года после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.