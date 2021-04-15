Фон дер Ляйен привилась от коронавируса первой дозой вакцины

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сделала прививку от COVID-19 первой дозой вакцины. Об этом она написала в четверг в Twitter.

"Я была очень рада получить первый укол вакцины от COVID-19 сегодня. Вакцинация и поставки вакцины набирают обороты в ЕС", - написала она.

Фон дер Ляйен не уточнила, какую именно вакцину она использовала. В Бельгии сейчас применяются вакцины Pfizer и AstraZeneca, при этом обычные бельгийцы не имеют права выбирать вакцину, которой они будут привиты.

Во вторник компания Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок в ЕС 55 млн доз вакцины, запланированных на второй квартал из-за рисков тромбоза. После этого Еврокомиссия сообщила о достижении договоренности с Pfizer о поставке в ЕС во втором квартале дополнительных 50 млн доз вакцины.

По словам фон дер Ляйен, за почти четыре месяца вакцинации страны ЕС получили 126 млн доз вакцины, из них использовали 100 млн, двумя дозами привиты 27 млн человек, что составляет около 6% от всего населения Евросоюза.