Фон дер Ляйен привилась от коронавируса первой дозой вакцины

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сделала прививку от COVID-19 первой дозой вакцины. Об этом она написала в четверг в Twitter.
After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021
Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.
The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4
"Я была очень рада получить первый укол вакцины от COVID-19 сегодня. Вакцинация и поставки вакцины набирают обороты в ЕС", - написала она.
Фон дер Ляйен не уточнила, какую именно вакцину она использовала. В Бельгии сейчас применяются вакцины Pfizer и AstraZeneca, при этом обычные бельгийцы не имеют права выбирать вакцину, которой они будут привиты.
Во вторник компания Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок в ЕС 55 млн доз вакцины, запланированных на второй квартал из-за рисков тромбоза. После этого Еврокомиссия сообщила о достижении договоренности с Pfizer о поставке в ЕС во втором квартале дополнительных 50 млн доз вакцины.
По словам фон дер Ляйен, за почти четыре месяца вакцинации страны ЕС получили 126 млн доз вакцины, из них использовали 100 млн, двумя дозами привиты 27 млн человек, что составляет около 6% от всего населения Евросоюза.