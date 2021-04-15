Финансирование на ликвидацию свалки площадью 11 га под Тулой увеличили до 130 млн рублей

ТУЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 130 млн рублей направят в Тульской области по нацпроекту "Экология" на ликвидацию в 2021 году незаконной свалки на площади 11 га в Кимовском районе, ранее стоимость работ оценивалась в 96 млн рублей. Отходы на этом месте складировались около 50 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По результатам дополнительного отбора Тульская область вошла в число субъектов страны, которым в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" выделены субсидии на реализацию мероприятий по рекультивации данной свалки. Общий объем финансирования составляет порядка 131 млн рублей. Работы планируется завершить в этом году", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Общее количество накопленных за 50 лет отходов на участке в 11 га недалеко от населенного пункта Каменка составляет порядка 371 тыс. кубометров, отметили в пресс-службе.

В мае 2020 года было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и Минприроды России о финансировании ликвидации несанкционированной свалки. Сумма затрат оценивалась в 96 млн рублей.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.