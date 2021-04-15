Путин: претензии людей к социальной сфере справедливы, но такое отношение и за рубежом

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Граждане справедливо предъявляют претензии к функционированию социальной сферы в России, но такое недовольство характерно и для жителей зарубежных стран. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Он обратил внимание на утверждение о том, что большое количество граждан РФ не считают отечественную систему здравоохранения эффективно работающей, а также есть претензии к системе образования. "И это все справедливые претензии. Но если вы посмотрите социологические опросы в ведущих странах, скажем, Европейского союза - [там] то же самое, те же самые показатели, поверьте мне, посмотрите, это ж открытые данные", - сказал Путин.

При этом президент призвал ориентироваться не на то, что хорошо или плохо за рубежом, а на запросы собственных граждан. Отметив, что в разных регионах РФ ситуация различается, он назвал важной работу над обобщением лучших практик в социальной сфере и методическими рекомендациями, подчеркнув, однако, что они должны быть основаны на понятных критериях.

В качестве примера Путин привел обозначение ключевых показателей работы центров занятости и констатировал, что в них сложно разобраться. "Все же должно быть попроще, чтобы люди понимали, о чем речь: сколько человек пришло в центр занятости, сколько получило работу через этот центр занятости, сколько удовлетворены оказанной услугой", - сказал президент, добавив, что то же самое касается и работы учреждений здравоохранения и образования.