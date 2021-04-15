Петербург и Москва будут совместно продвигать предложения по речным круизам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Москвы планируют в предстоящем летнем сезоне совместно продвигать речные круизы, предусматривающие посещение двух городов, на российском и международном рынках. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

"Мы договорились с комитетом по туризму Москвы, что мы этим летом и на российском, и на международном рынках проведем совместную консолидированную информационную кампанию "Два города - миллион впечатлений", в которой большую роль будут играть предложения речных круизов. потому что [это] очень удобный, комфортный и насыщенный способ посещения двух городов", - сказал Корнеев на организованной совместно с Ростуризмом конференции по развитию круизного туризма в РФ, которая прошла в Санкт-Петербурге.

По мнению главы комитета, за период ограничений из-за пандемии коронавируса сформировался значительный отложенный спрос на путешествия, в том числе, на речные и морские круизы. Для развития этой сферы в Санкт-Петербурге, отметил Корнеев, необходимо улучшать и расширять линейку предложений "на берегу", ориентированных как на российских, так и на иностранных туристов. "Мы со своей стороны как комитет будем помогать (туркомпаниям) в маркетинге и продвижении", - добавил он.

По приведенным им данным, в 2019 году круизный турист тратил в Санкт-Петербурге около 11 тыс. рублей в день. "Это достаточно большой средний чек, который может увеличиваться, - уверен Корнеев. - Общий объем вклада круизного туризма в экономику города может составлять, по этим оценкам, не менее 9 млрд рублей ежегодно". В "допандемийном" 2019 году в Петербург на международных круизных судах и паромах прибыли почти 650 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что Москва и Петербург в мае начнут кампанию по взаимному привлечению российских, а затем и зарубежных гостей, а также продвижению туристических продуктов двух столиц. Основная задача - сделать местами притяжения различные туристские предложения и якорные события, которые происходят в жизни городов и побудить путешественников к посещению двух городов и повторным визитам. В обоих городах для удобства гостей реализуется совместный проект проездных карт "Тройка-Подорожник", а также прорабатывается возможность использования приложения "Парковки Москвы" на парковочном пространстве Петербурга.