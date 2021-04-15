Министерство экологии КНР и провинция Хайнань подписали соглашение о сотрудничестве

ХАЙКОУ, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство экологии и окружающей среды КНР и администрация китайской провинции Хайнань подписали соглашение о многостороннем сотрудничестве. Как сообщила газета "Хайнань жибао", они будут совместно продвигать создание на острове государственной экспериментальной зоны экоцивилизации.

Обе стороны намереваются сформировать в регионе новую модель комплексной защиты природы на суше и на море. Власти планируют осуществлять строгий контроль за расширением и освоением прибрежной полосы и необитаемых островов акватории региона. Подобные практики будут разрешены только в рамках крупных государственных проектов.

Минэкологии Китая и администрация провинции Хайнань собираются создать информационную платформу по надзору за защитой и восстановлением важных экосистем острова. Согласно их планам, в регионе должна появиться комплексная система реагирования на чрезвычайные ситуации, которая, в частности, будет применяться в нефтегазовой отрасли. Также, как ожидается, Хайнань будет строго следить за недопущением ввоза мусора из-за рубежа.

Кроме того, сотрудничество природоохранного ведомства и провинции коснется и правовой сферы. В регионе должны оптимизировать систему судебных разбирательств в области защиты окружающей среды и природных ресурсов. Реформы также затронут механизм компенсации ущерба, нанесенного экосистемам острова.

Министерство экологии и окружающей среды КНР и власти Хайнаня приложат совместные усилия для формирования экологичного производства и реализации концепции "остров без мусора". Ведомство собирается организовать обучение для представителей администрации провинции по теме охраны окружающей среды.

Согласно официальной статистике, Хайнань входит в число китайских регионов с наилучшей экологией. Власти провинции уделяют особое внимание охране экосистемы провинции, строительству заповедников и восстановлению дождевых лесов. На этом острове обитает большое количество редких видов животных, например хайнаньский гиббон, хайнаньская кустарниковая куропатка и хайнаньская панцирная веретеница (безногая ящерица).