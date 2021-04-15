Нижегородские власти разрешили провести выпускные в регионе в очном формате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области разрешили провести выпускные в образовательных организациях региона в очном формате, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Нижегородской области принял решение о проведении выпускных в дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, а также профессиональных образовательных организациях и вузах", - сказано в сообщении.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выпускные пройдут в мае - июне в очном формате с учетом соблюдения всех санитарных правил и норм, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции. Он добавил, что угроза распространения коронавируса пока сохраняется, поэтому необходимо неукоснительно выполнять все требования безопасности, установленные указом губернатора.

В Нижегородской области зарегистрировано более 111 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 106 тыс. человек выздоровели, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов. В регионе продолжает действовать масочный режим. С 1 апреля самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.