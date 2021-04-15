Уполномоченный по правам человека в Крыму опровергла заявления США о нарушениях в СИЗО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк опровергла информацию, опубликованную властями США в материалах к новому пакету антироссийских санкций, о якобы нарушениях прав человека в СИЗО-1 Симферополя.

Президент США в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. Кроме того, в тексте документа сообщается о нарушениях прав человека в Крыму, в том число в СИЗО номер 1.

"[Санкции, которые введены, сами] 100% нарушают права человека. Это - одно из наших основных направлений работы. Мы постоянно посещаем СИЗО, даже несмотря на пандемию, которая была, мы все равно посещали СИЗО. Ни от одного человека, с которым мы встречались, общались, не поступало каких-то жалоб на необоснованные обвинения или еще что-то. Да, по условиям содержания были какие-то вопросы, которые очень оперативно решались", - сказала Опанасюк.

Она уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека отрабатывает заявления, как полученные от заключенных СИЗО, так и получаемые от уполномоченного по правам человека на Украине.

"Я считаю, что в Крыму в отношении защиты прав человека делается максимально все - и со стороны руководителя Госсовета, и со стороны главы республики. И то, что касается СИЗО, - да, там есть вопросы, нюансы, которые решаемы, все делается для того, чтобы их решить. Но ни одно обращение, которое поступало к нам, или мы его поднимали из СМИ, - ни одно не осталось без нашего внимания. Со всеми людьми мы встретились, пообщались, выяснили, какие у них проблемы, и сделали все возможное, чтобы эти проблемы разрешить", - отметила уполномоченный.

Также депутат Госдумы от Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко сообщил ТАСС, что подобные меры "больше тешат самолюбие Запада и Украины, чем оказывают какое-либо реальное воздействие на ситуацию". Кроме того, депутат обратил внимание на то, что подобными действиями США пытаются отвлечь внимание от собственных проблем.

Ранее сообщалось, что ограничительным мерам подверглись генеральный директор "Мостотреста" Леонид Рыженькин, компания "Ленпромтранспроект" и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск". Кроме того, рестрикции вводятся в отношении министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларисы Кулинич, министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым Владимира Терентьева.