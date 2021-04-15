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Пандемия COVID-19

Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы сотрудничества по борьбе с пандемией

Сторонами была достигнута договоренность продолжить контакты в контексте подготовки очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом актуальные вопросы сотрудничества по борьбе с пандемией коронавируса.

"Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и ВОЗ в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что сторонами была достигнута договоренность продолжить контакты в контексте подготовки очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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