Победительницей конкурса "Краса студенчества России" стала студентка из Татарстана

АРХАНГЕЛЬСК, 15 апреля. /ТАСС/. Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Татарстан) Дарья Шаповалова стала победительницей национального конкурса "Краса студенчества России", финал которого в четверг вечером прошел в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск).

"Первое место заняла Шаповалова Дарья, Татарстан. Вице-мисс стала Фурсова Диана, Крым", - сказали в пресс-службе.

В Архангельск приехали 58 участниц из 42 регионов России. "Это было яркое, по-настоящему весеннее шоу, красочный праздник юности, грации и обаяния. Я горд, что именно САФУ стал площадкой для организации и проведения конкурса "Краса студенчества России". Девушки получили возможность не только посоревноваться, но и познакомиться с Архангельском и нашим университетом", - сказал во время финала конкурса первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев.

Девушки писали орфографический диктант по стандартам "Тотального диктанта", проходили литературный тест и отвечали на вопросы на знание произведений как русских, так и зарубежных классиков: Пушкина, Некрасова, Куприна, Булгакова, Бронте и других. После оценки фотоэтапа, творческих номеров, самопрезентаций и итогового дефиле жюри определило 12 финалисток. В финале на гала-концерте конкурсантки представили экскурсии по своим регионам, танцевальные композиции и дефиле.

В жюри финала вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: актриса, модель Кейко Ли, чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова, "Мисс Россия 2016" Яна Добровольская, скрипачка Александра Сумм, "Краса студенчества России - 2019" Анастасия Паутова, член общественного совета при Минкультуры России Ирина Карих.

Учредителями конкурса в 2021 году являются Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи" и САФУ. Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.