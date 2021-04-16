Порывистый ветер и небольшой дождь ожидаются в Москве 16 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и порывистым ветром ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью в столице похолодает до семи градусов, по области - до четырех градусов.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь", - говорится на сайте Гидрометцентра.

Скорость восточного ветра в пятницу не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.