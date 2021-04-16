Ансамбль Вологодского кремля XVI-XIX веков отреставрируют в 2022-2027 годах

ВОЛОГДА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Вологодский кремль будет отреставрирован в 2022-2027 годах. Стоимость реставрации предварительно оценивается в 2,6 млрд рублей, в этом году планируется завершить разработку проектно-сметной документации, сообщил ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2019 года глава региона просил придать Вологде статус города исторического наследия и включить Вологодский кремль в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средства на начало реставрации и восстановления архитектурного ансамбля XVI-XIX веков.

"По поручению президента России Владимира Путина начата реализация комплексного проекта по реставрации ансамбля Вологодского кремля. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Стоимость проекта оценивается в 2,6 млрд рублей, а срок его реализации - 2022-2027 годы, - сказал губернатор. - Вологодский кремль - это не просто историческая достопримечательность, это сердце Вологды, настоящая визитная карточка города и области. Уверен, что реконструкция ансамбля Вологодского кремля придаст нашему региону еще большую туристическую привлекательность, открывая гостям ворота гостеприимного Русского Севера".

Средства на разработку проектно-сметной документации в размере более 80 млн рублей были выделены из регионального бюджета.

Как сказала ТАСС гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева, проектно-сметную документацию на реставрацию объектов Вологодского кремля планируют завершить до конца этого года. "Сохранившийся до наших дней ансамбль Вологодского кремля состоит из 19 корпусов - храмов, палат, крепостных стен, это все памятники федерального значения. Например, один из знаковых памятников Кремля, Вологды и всей Вологодской области - Софийский собор - был заложен Иваном Грозным по его указу в 1568 году. Другие объекты строились в разное время в XVI-XIX веках", - рассказала руководитель музейного комплекса.

В части Софийского собора стоит задача по реставрации фресковой живописи, которой украшен храм внутри по всей площади - порядка 5 тыс. кв. м. "Создание фресок относится к 1688 году. Сейчас наблюдаются их фрагментарные утраты, выцветание, осыпи. В рамках проектных работ разрабатывается методика реставрации фресковой живописи, а сама работа займет не один год, а скорее всего, весь планируемый период до 2028 года при успешном развитии ситуации. Это обусловлено большой площадью фресок, сложностью реставрационного процесса, к которому должны быть привлечены специалисты высокого уровня", - отметила гендиректор.

Что касается корпусов кремля - это каменные памятники, культовые и гражданского назначения. Сейчас эти здания занимает Вологодский государственный музей-заповедник, здесь находятся фондовые коллекции музея, которые составляют около 500 тыс. единиц хранения. "Сейчас эти хранилища не приспособлены, не отвечают всем условиям и требованиям хранения. В рамках реставрации корпусов мы будем решать вопросы по приспособлению помещений, чтобы выдерживать все условия хранения - по вентиляции, световому и температурно-влажностному режиму. Здесь же, в кремле, у нас находятся реставрационные мастерские, в штате музея есть свои реставраторы, которые занимаются темперной и масляной живописью, реставрацией тканей, дерева. При приспособлении корпусов мы планируем расширить наши возможности по реставрации предметов музейных коллекций", - пояснила руководитель.

Сохранить для потомков

В ходе реставрации помимо традиционных экспозиций будут созданы открытые фонды, которые будут доступны и для людей с ограниченными возможностями. Территория кремля будет облагорожена, разобьют дорожки, появятся малые архитектурные формы, которые не будут "спорить" с памятниками, но оживят территорию и будут привлекать вологжан и туристов, рассказала гендиректор.

"Проект амбициозный. Для всех очевидно, что он остро необходим, потому что памятники находятся в не очень хорошем состоянии. При этом серьезной реставрации на отдельных объектах не было с момента их постройки. За прошедшие века они видоизменялись, перестраивались, например, Западная стена Вологодского кремля была укреплена контрафорсами, но таких серьезных реставрационных работ, которые сейчас задумываются, ранее никогда не было. Исключение составляет, пожалуй, только Софийский собор, который реставрировался с определенной периодичностью - купола, стены, фундамент, но фресковой живописи это не касалось", - сказала Евсеева.

По ее мнению, реставрация послужит стимулом для развития туристической отрасли и привлечения туристов. До пандемии Вологодский кремль ежегодно посещало порядка 250-260 тыс. туристов. "Вологодский кремль - это сердце и гордость Вологды, ее исторический центр. Невозможно представить, чтобы эти здания были потеряны. Тот самый первый кремль, который был заложен при Иване Грозном, постепенно приходил в упадок, последние его постройки были разобраны к 1820-м годам. Поэтому существующий ансамбль, здания которого закладывались и строились в разные века, необходимо сохранить. Ничто так ярко и наглядно не расскажет об истории Вологды, как его кремль - центр притяжения вологжан и туристов", - отметила гендиректор.

Кремль Ивана Грозного в Вологде был заложен как крепость в 1565 году. Царь планировал возвести кремль вдвое больше Московского и разместить в растущей Вологде свою северную резиденцию. К 1820-м годам стены и башни крепости были разобраны. Сейчас кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора XVII века, который находился внутри крепостных сооружений Ивана Грозного.