Высокотехнологичный инжиниринговый центр Роскосмоса появится в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Роскосмос создает в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) исследовательско-образовательный и инжиниринговый космический центр. Основными задачами дальневосточного центра дистанционного зондирования Земли станут развитие проектов в космической отрасли и подготовка высококвалифицированных кадров, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Роскосмос планирует развернуть в ДВФУ лаборатории для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области использования результатов космической деятельности, в том числе приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли. Согласно заключенному сторонами соглашению совместная работа будет ориентирована на использование результатов космической деятельности, популяризацию этого научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина, на острове Русский формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, космической деятельности, беспилотного и морского транспорта, экологии и других, размещение инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок ведущих российских технологических компаний и иных заинтересованных организаций.

"Спутниковые данные и способы их анализа - крайне важное направление. Это отчетливо показала ситуация с выяснением причин загрязнения побережья Камчатки осенью прошлого года, где активно были задействованы ученые нашего университета. Инжиниринговый центр, который мы открываем с Роскосмосом, будет решать задачи по подготовке грамотных специалистов и формированию компетенций, чтобы технологии дистанционного зондирования Земли применялись в различных сферах", - процитировала пресс-служба проректора по развитию ДВФУ Дмитрия Земцова.