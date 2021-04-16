В Минздраве Украины заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом "почти по всей стране"

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась "почти по всей стране". В этом помог действующий в государстве адаптивный карантин, при котором ограничения вводятся в зависимости от ситуации в каждом отельном регионе, заявил в пятницу в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов.

"Благодаря адаптивному карантину, который много и безапелляционно критиковали, нам удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом почти по всей стране. Мы в который раз избежали общенационального локдауна и сохранили баланс между экономикой и карантинными ограничениями", - заверил он.

Степанов уточнил, что два региона страны - Закарпатскую и Ивано-Франковскую области - удалось "вывести из "красного" уровня эпидемической опасности", еще ряд регионов "демонстрирует стабилизацию ситуации и стойкую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций". В то же время, признал он, напряженной остается обстановка в столице, а также в Киевской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

В пятницу утром Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в стране выявлено 17 479 новых случаев коронавируса, 4 348 человек госпитализированы, 12 054 выздоровели, 438 скончались от осложнений. Больше всего инфицированных зафиксировано в Киеве - 1 609 человек, в Харьковской области - 1 377, в Львовской - 1 365, в Днепропетровской - 1 332 и в Одесской - 1 315.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса за время пандемии на Украине достигло 1 921 244, выздоровели 1 465 820 человек, скончались от осложнений - 39 096. За сутки вакцинированы от коронавируса 13 520 человек, с начала прививочной кампании - с 24 февраля - прививку сделали 432 817 жителей страны.

Во вторник Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны пандемии. До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.