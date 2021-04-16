Эксперты Совбеза наметили шаги по борьбе с фейками, призванными сеять панику во время ЧС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России наметили дополнительные шаги по борьбе с распространением в интернете панических фейков в периоды чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ РФ.

"Намечены дополнительные шаги, направленные на недопущение и пресечение распространения в сети Интернет недостоверной и провокационной информации, способствующей возникновению в обществе панических настроений и недоверия к принимаемым органами государственной власти мерам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты научного совета СБ России предложили продолжить проработку вопросов распределения полномочий и организации взаимодействия между разными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе с учетом опыта борьбы с пандемией коронавируса.

В целом на заседании были рассмотрены вопросы совершенствования мер по своевременному выявлению и предупреждению угроз природного и техногенного характера. При этом сделан акцент на необходимости гармонизации законодательства в этой сфере, особенно в части взаимодействия органов власти различных уровней "в связи с участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций".