Чернышенко заявил, что участникам саммита SportAccord окажут визовую поддержку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Участникам Всемирного саммита спорта и бизнеса SportAccord окажут визовую поддержку. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время заседания организационного комитета в Екатеринбурге.

"Проведение в Екатеринбурге Всемирного саммита, который направлен на объединение и поддержку международных спортивных федераций и организаций, станет важным спортивным и деловым событием. Планируется, что в нем примут участие около 1,5 тыс. участников. Сейчас аккредитовались уже 300. В основном из Франции, Италии, Бельгии и России. По итогам заседания оргкомитета Минспорту и МИДу дано поручение оказать визовую поддержку иностранным участникам и гостям форума, а также представителям средств массовой информации", - сказал он.

Чернышенко отметил, что особое внимание при проведении саммита необходимо уделить эпидемиологической безопасности и тщательно проработать комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции. "Наша задача - провести форум на самом высоком уровне, показать наши возможности и уровень, при этом обеспечив безопасность всех участников.

Он добавил, что саммит позволит привлечь в Россию и в Екатеринбург еще больше организаторов международных соревнований.

Соответствие требованиям

Как сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на губернатора региона Евгения Куйвашева, оценочная комиссия представителей ассоциации SportAccord во время двух инспекционных визитов признала, что инфраструктура Екатеринбурга полностью соответствует требованиям к проведению саммита. "Особое внимание при подготовке мы уделяем комплексному обеспечению безопасности здоровья участников и гостей, профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Сейчас эпидситуация в регионе стабильная, соблюдаются все противоэпидемические меры, активно идет вакцинация", - сказал Куйвашев.

SportAccord пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.