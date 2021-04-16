Парламент Дании одобрил более широкое смягчение мер против коронавируса, чем планировалось

СТОКГОЛЬМ, 16 апреля. /ТАСС/. Смягчение ограничительных мер в Дании в условиях пандемии будет происходить с 21 апреля в большем объеме, чем планировалось изначально. Об этом в пятницу сообщает агентство Ritsaus Buro .

Парламент страны большинством голосов согласился с увеличением разрешенного числа участников собраний - до 10 вместо пяти для закрытых помещений и до 50 вместо десяти для мероприятий на открытом воздухе. Ресторанам и кафе будет разрешено возобновить обслуживание за столами в закрытых помещениях по предзаказам и при предъявлении справки о вакцинации, наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус, сделанном в последние 72 часа. Министр здравоохранения Магнус Хеунике отмечает, что открытие больших и важных областей общественной жизни окажет положительное воздействие на психологическое и физическое состояние граждан. "Мы находимся в выгодном положении. Мы открываемся больше, чем планировали, поскольку для этого есть возможность из-за того, что инфекция взята под контроль", - заявил министр.

Школы по всей стране, за исключением района Копенгагена, могут принимать теперь больше детей, в то время как ученики старших классов смогут вернуться за парты.

Матчи чемпионата страны по футболу могут проходить теперь при 500 болельщиках на трибунах, а в спортивных залах допускается большее количество одновременно занимающихся физкультурой. Церковные службы и отправление других религиозных обрядов могут длиться дольше 30 минут. В следующую среду откроются крупные торговые центры.

"У нас были прогнозы на очень серьезную ситуацию, которые, к счастью, не сбылись. Нам сказали, что в середине апреля в больницах будет 870 пациентов [с COVID-19], а сегодня их количество равно 191", - отметил председатель Либеральной партии (Венстре) Якоб Эллеманн-Енсен.

В мае и июне в Дании планируется снять другие ограничения. Если наметившаяся положительная тенденция не изменится, то с 11 июня в помещениях будет позволено собираться уже 100 лицам, а на открытом воздухе - в любом количестве. 21 апреля начнется также открытие границ, которое будет проходить в четыре этапа. С 1 мая вакцинированным гражданам стран - членов Евросоюза и Шенгенского соглашения с низким коэффициентом заражения не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте или уходить по прибытии на карантин.