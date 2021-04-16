Мурашко: более 29 млрд рублей получили медики, заразившиеся коронавирусом во время работы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Медицинские работники, заразившиеся коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей, на настоящий момент получили более 29 миллиардов рублей страховых выплат. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для того, чтобы обеспечить дополнительную поддержку заболевших медиков, указом президента были предусмотрены дополнительные страховые выплаты в виде единых страховых выплат медперсоналу, водителям скорой медицинской помощи, оказывающим помощь COVID-19 пациентам. К настоящему моменту такие выплаты получили на сумму 29 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.