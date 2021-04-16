Ветераны войны получили более 22 тыс. бесплатных мобильных телефонов в 2020 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 22 тыс. бесплатных мобильных телефонов со связью без ограничений были переданы участникам Великой Отечественной войны в 2020 году. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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"Акция предусматривала и предусматривает вручение бесплатных мобильных телефонов с оплаченным тарифом участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и оказание им иной помощи. По состоянию на конец марта текущего года передано более 22 тысяч мобильных телефонов", - сказал он на заседании общественного совета федерального проекта партии "Единая Россия" "Историческая память".

Хинштейн подчеркнул, что работа продолжается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. "Здесь большую помощь нам оказало Министерство цифрового развития РФ и операторы связи "большой четверки", которые приняли на себя все расходы", - отметил он.

В начале февраля 2020 года Хинштейн сообщил, что каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон для связи с профильными службами и волонтерами. По его словам, на конец 2019 года в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков. Кроме этого, он пояснил, что рассматривается вопрос о предоставлении бесплатного эфирного времени для пользователей таких аппаратов.