В России в 2020 году число онкологов увеличилось более чем на 35%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Число онкологов, несмотря на пандемию, в 2020 году удалось увеличить на 35,8%, а анестезиологов-реаниматологов - более чем на 10%. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Подготовка врачей по традиционно дефицитным специальностям продолжалась даже в условиях всеобщей мобилизации. На 35,8% увеличилась численность онкологов, анестезиологов-реаниматологов - более,чем на 10%, рентгенологов - почти на 9%, врачей общей практики - на 7,5%, врачей-педиатров - на 4,5%", - сказал он, выступая на заседании коллегии министерства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 139,2 млн человек, около 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 684 148 случаев заражения, выздоровели 4 310 557 человек, умерли 104 795. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.