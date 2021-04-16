Регистр получателей льготных лекарств содержит данные более 15 млн пациентов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральный регистр пациентов, которым государством предусмотрено льготное лекарственное обеспечение и другая продукция, содержит на сегодняшний день данные более 15 млн человек. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В отчетном году был запущен федеральный регистр льготополучателей. Сегодня в регистре содержатся сведения более чем 15,8 млн граждан, что позволяет организовать мониторинг обеспечения льготных категорий и на его основе планируется развивать проактивное информирование и расчет потребностей", - сказал он, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

В октябре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России будет создан федеральный регистр льготников. По словам Мишустина, данный регистр необходим, чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.