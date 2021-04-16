Глава Минздрава Киргизии выпил настойку аконита, которую предлагает для лечения COVID-19

БИШКЕК, 16 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алмыкадыр Бейшеналиев в пятницу во время прямого эфира выпил настойку ядовитого растения аконит, чтобы доказать безопасность этого средства, которое он предлагает использовать для лечения коронавируса.

По словам главы Минздрава, киргизские врачи с осени прошлого года применяют эту настойку для лечения коронавирусной инфекции и он лично "готовит раствор". "Мы таким образом уже вылечили 300 больных, врачи в таких случаях составляют соответствующие протоколы", - пояснил Бейшеналиев. При этом он добавил, что данный метод пока официально не включен в протокол лечения коронавирусной инфекции в Киргизии.

Бейшеналиев подчеркнул, что настойку можно принимать только в горячем виде. "Пить надо горячим - за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче", - сказал он. Министр заверил, что больным с легкой формой настойка помогает в течение двух-трех дней, для облегчения состояния тяжелых больных потребуется три-четыре дня.

Под личную ответственность министра

Заявление министра о применении настойки аконита вызвало критику со стороны ряда киргизских медиков. В ответ глава Минздрава отметил, что готов нести ответственность за последствия применения целебного раствора. "Я буду нести ответственность, если кто-то умрет", - сказал он на пресс-конференции в Бишкеке и заверил, что настойку дают пациентам только под контролем медиков. По его словам, в настоящее время ее уже применяют в больницах столицы, Чуйской и Ошской областей республики.

Министр добавил, что приготовлением раствора занимается он лично и президент Жапаров, который "знает пропорции" разбавления водой аконита. Бейшеналиев подчеркнул, что в Киргизии аконит "применяется в народной медицине уже тысячу лет". Он также выразил опасение, что после обнародования информации об эффективности аконита в стране начнется кустарное производство препарата, и предупредил, что власти за "поддельный" раствор нести ответственность не будут.

В четверг президент Киргизии Садыр Жапаров после посещения ряда больниц сообщил, что врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться от коронавируса за два-три дня, если приступить на начальной стадии заболевания.

Аконит - распространенное в Центральной Азии ядовитое растение. Извлекаемый из него алкалоид аконита считается одним из самых ядовитых веществ из этих соединений. Употребление настойки из него в холодном виде часто приводит к летальному исходу.

Реакция ВОЗ

В ВОЗ считают преждевременным применение настойки аконита для лечения инфицированных коронавирусом. "Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением. В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Acon tum soong ricum (аконит) для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (доклинических и клинических) в соответствии с международно-признанными стандартами", - говорится в заявлении организации.

Эксперты ВОЗ призвали не заниматься самолечением и при появлении симптомов заражения немедленно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

Коронавирус в Киргизии

С начала пандемии в Киргизии выявлено более 91 тыс. инфицированных коронавирусом (примерно 1,4% населения), 1,5 тыс. из которых умерли. Избыточная смертность за прошлый год в стране составила свыше 6 тыс. 19 марта в страну поступили первые 150 тыс. доз китайской вакцины компании Sinopharm, и 29 марта началась кампания по иммунизации населения. На данный момент первую дозу препарата получили 5 тыс. человек (всего в стране проживают 6,5 млн жителей).