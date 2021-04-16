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Пандемия COVID-19

Пункты вакцинации от COVID-19 хотят открыть в других странах для гостей "Спорт-Аккорда"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что это поможет потенциальным делегатам, участникам или гостям саммита заранее вакцинироваться российскими вакцинами в тех странах, где они сертифицированы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Российские власти рассматривают вариант открытия пунктов вакцинации от коронавируса в странах на разных континентах мира для участников саммита "Спорт-Аккорд", который пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Об этом журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы пошли еще дальше. И Минспорта РФ выступило с инициативой открытия в различных континентах мира площадок, в которых потенциальные делегаты, участники или гости саммита могли бы заранее вакцинироваться российскими вакцинами в тех странах, где вакцины сертифицированы. Мы такие хабы видим в Европе, в нескольких точках, в Южной Америке, в Африке, которые позволят сделать российскую прививку, приехать и чувствовать себя защищенными", - сказал Чернышенко.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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