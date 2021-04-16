Белорусские депутаты поддержали упразднение адвокатских бюро в республике

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии в пятницу приняла в первом чтении законопроект по вопросам адвокатской деятельности, которым упраздняет работу адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Документом предусматривается совершенствование организации работы адвокатов. При этом предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой будут юридические консультации", - сказано в сообщении. В проекте также предусмотрено, что адвокаты, работающие индивидуально или в бюро, смогут продолжить свою деятельность в юридических консультациях.

Как отмечается в сообщении, предлагаемый подход позволит "обеспечить равные условия деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи". Законопроект также исключает требование о наличии у претендента на статус адвоката трехлетнего стажа работы по специальности. Дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от его профессионального опыта. Он должен будет подать заявление на сдачу квалификационного экзамена на адвокатскую лицензию в течение шести месяцев после прохождения стажировки.

Законопроект должен пройти второе чтение в нижней палате парламента, получить одобрение верхней палаты - Совета республики, после чего отправится на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

После президентских выборов в августе прошлого года ряд адвокатов выступили защитниками по административным и уголовным делам, связанным с протестами, после чего некоторые из них получили взыскания, лишились работы или попали под уголовное преследование. Так, белорусский адвокат Сергей Зикрацкий, который защищает многих белорусских журналистов, был исключен из Минской областной коллегии адвокатов, дисциплинарное взыскание получил Дмитрий Лаевский, который является адвокатом экс-претендента в президенты Виктора Бабарико. Адвокат Максим Знак находится в СИЗО, его коллега Илья Салей - под домашним арестом, Людмилу Казак и Александра Пыльченко лишили адвокатской лицензии. Правозащитники отмечают, что адвокаты "преследуются за свою профессиональную деятельность с осени".