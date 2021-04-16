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Песков сообщил, что здоровье Путина в абсолютном порядке

14 апреля президент сделал вторую прививку вакциной от коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, чувствует себя совершенно в порядке. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, как и вчера, и сегодня себя чувствует в порядке абсолютно", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о самочувствии Путина.

Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Сам президент рассказал, что после прививки первым компонентом у него появился хороший иммунный ответ и что второй укол он перенес без побочных эффектов. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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