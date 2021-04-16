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В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за распространение личной информации

Кроме того, законопроект предусматривает усиление ответственности за клевету и призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Белоруссии введут уголовную ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия. Как сообщает агентство БелТА, депутаты на заседании сессии Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) в пятницу приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Среди нового в проекте - введение уголовной ответственности за "умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга".

Кроме того, уголовная ответственность может наступать для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в случае повторного в течение года распространения запрещенной информации после привлечения к административной ответственности за такое же нарушение. Поправки предусматривают уголовную ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий в течение года после привлечения к административной ответственности.

Проект также предполагает усиление ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Ужесточаются наказания за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел или иным лицам при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, насилие либо угрозу его применения в отношении силовиков, надругательство над государственными символами.

Законопроект должен пройти второе чтение в нижней палате парламента, получить одобрение верхней палаты парламента - Совета республики, после чего отправится на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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