В городе Хайкоу начались испытания автобусов с технологией беспилотного вождения

ХАЙКОУ /Китай/, 16 апреля. /ТАСС/. Пилотная программа по испытанию полностью автоматизированных автобусов с технологией беспилотного вождения запущена в новом районе Цзяндун города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В рамках данного проекта, который является частью программы властей по строительству "умного города", по одному из маршрутов уже запущен беспилотный автобус, который курсирует на участке протяженностью 5,7 км между остановкой B1 на проспекте Байцзюй до его пересечения с улицей Дачан.

В 12-местном автобусе, пишет ресурс, установлена система беспилотного вождения четвертого уровня. На данном участке он развивает скорость до 40 км/ч. При движении по заданному маршруту никакого вмешательства в систему управления со стороны водителя не требуется, однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации управление можно перевести в ручной режим.

В сообщении ресурса указывается, что внедрение автономного вождения на общественном транспорте позволит снизить число вызванных человеческим фактором ДТП и повысить общую безопасность движения.