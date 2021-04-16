В России изменится система присвоения статуса международного уровня НОЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Система присвоения статуса международного уровня научно-образовательным центрам (НОЦ) изменится в России: из существующих пяти НОЦ международного уровня статус такового планируется оставить четырем, место пятого же будут занимать наиболее успешные из создающихся НОЦ. Это позволит поддерживать конкуренцию среди них, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня.

"Мы запустили необычный механизм непрерывных улучшений, который через некоторое время заработает. Топ-4 НОЦа будут продолжать [работать] в статусе международного уровня, а НОЦ, который не самый успешный, из этих пяти будет замещаться тем самым успешным из <…> зарождающихся НОЦов (пока еще не международного уровня), тем самым создавая определенную конкуренцию", - сказал он.

Согласно нацпроекту "Наука", в России будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных научно-технологических задач. В 2019 году было объявлено о создании первых пяти НОЦ, в 2020-м были отобраны еще пять. Третья пятерка НОЦ будет выбрана до конца года.