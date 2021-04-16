Более 2 тыс. женщин с детьми смогут освоить новую профессию в Хабаровском крае в 2021 году

ХАБАРОВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Более 2 тыс. мам с детьми до трех лет и неработающих женщин с детьми дошкольного возраста смогут записаться на программу переподготовки и дополнительного образования в Хабаровском крае. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Уже ведется работа по утверждению образовательных программ. В рамках нацпроекта "Демография" бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста. Мы подсчитали, около 2 200 человек сможем переобучить в этом году", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что в предыдущем году по этой программе новые профессии смогли освоить 500 женщин с детьми.

Возможность переобучиться по востребованным специальностям и повысить квалификацию, находясь в декретном отпуске, женщины получили с выходом в мае 2012 года указа президента РФ, касающегося демографической политики. В 2020 году мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми были включены в состав нацпроекта "Демография", что позволило значительно расширить рамки программы.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.