Одно из крупнейших казино в Европе пытается отсудить у Facebook более $20 млн

ПРАГА, 16 апреля. /ТАСС/. Чешский владелец одного из крупнейших казино в Европе King's Casino Леон Цукерник подал в суд на социальную сеть Facebook за распространение размещенной мошенниками рекламы, которая наносит ущерб репутации его бизнеса. Сумма иска составила 500 млн крон (более $20 млн). Об этом сообщило в пятницу Czech News Agency.

"Кто-то, кого невозможно отследить, а значит, у него даже нет лицензии на деятельность, решил использовать наше имя, наше казино, и сделать рекламу в Facebook", - заявил Цукерник.

Реклама с призывом вносить деньги на фейковый онлайн-счет, якобы принадлежащий King's Casino, появляется в Facebook с марта, при том что в игровом заведении отсутствует техническая возможность играть онлайн. Кроме того, в настоящее время казино приостановило свою деятельность из-за введенных в Чешской Республике ограничений в связи с пандемией.

Цукерник отмечает, что неоднократно просил Facebook отозвать рекламу, но безуспешно. По его словам, соцсеть несет полную ответственность за распространение вводящей в заблуждение рекламы и, возможно, извлекает из этого финансовую выгоду. В этой связи в начале апреля предприниматель подал в Пльзенский областной суд Чешской Республики иск о нанесении ущерба ценности бренда и мировой репутации казино.

Американская компания Facebook управляет одноименной социальной сетью, которая является крупнейшей в мире. Она также владеет такими приложениями как WhatsApp, Instagram и Messenger. Компания зарабатывает в основном на рекламе, и только в четвертом квартале прошлого года ее чистая прибыль составила $11,22 млрд.

Facebook сталкивается с критикой во всем мире за утечку личных данных пользователей. В начале апреля в интернете появилась информация об утечке персональных данных 533 млн пользователей Facebook, в том числе более 1 млн чехов.