В Белоруссии признали экстремистскими еще четыре региональных Telegram-канала и чата

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. МВД Белоруссии сообщило, что четыре региональных канала и чата в Telegram признаны экстремистскими.

"По решению суда Ленинского района Могилева список запрещенных пополнили виртуальные сообщества "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни" и "Бульвар непокоренных", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу. - В указанных группах систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих".

МВД поясняет, что для дестабилизации общественно-политической ситуации в республике и изменения конституционного строя участники чатов регулярно "призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганству, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах". Ведомство указывает, что теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Ранее cуд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами NEXTA-Live и логотип NEXTA. Парламент Белоруссии в настоящее время рассматривает законопроект по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.