КС: отказ в региональной доплате к пенсии судимым чиновникам не противоречит конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России признал не противоречащей основному закону страны отмену дополнительных региональных выплат к пенсии бывшим чиновникам, которые были фигурантами уголовных дел, прекращенных по нереабилитирующим основаниям. Об этом говорится в определении КС, вынесенном в ответ на жалобу экс-министра сельского хозяйства Астраханской области Ивана Нестеренко.

Согласно определению суда, бывший чиновник, давая в суде согласие на прекращение уголовного преследования, также соглашается и со всеми негативными последствиями такого решения. "Это лицо, давая согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, тем самым соглашается и с возможными негативными последствиями такого прекращения", - говорится в документе. В нем отмечается, что такая ситуация "не может рассматриваться как не согласующаяся с конституционными предписаниями".

Согласно материалам дела, в КС обратился бывший заместитель председателя правительства Астраханской области и региональный министр сельского хозяйства Иван Нестеренко, который был фигурантом уголовного дела о халатности. В 2015 году в СК сообщали, что, по версии следствия, Нестеренко предоставил бюджетную субсидию компании "Астраханский продукт", не сообщив об этом вовремя агентству по управлению госимуществом. Из-за этого контрольный пакет акций компании был продан по заниженной стоимости - за 13,6 млн рублей, однако его реальная стоимость составляла 43 млн рублей.

Суд в 2015 году прекратил уголовное преследование Нестеренко из-за истечения сроков давности, что не является оправдательным приговором и не считается основанием для реабилитации подсудимого. Из-за этого в 2019 году региональные власти прекратили делать Нестеренко доплаты к пенсии как бывшему чиновнику, а также подали на него в суд иск с требованием вернуть выплаты. Нестеренко в ответ подал в суд, требуя отменить нормы местного законодательства, на основании которых хотели прекратить выплаты, однако получил отказ.

После этого Нестеренко обратился в КС, указав в жалобе, что местные законы противоречат конституции, ухудшают положение бывших госслужащих и имеют обратную силу, позволяя лишать уже назначенных доплат. КС отказал бывшему чиновнику в жалобе, указав, что прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не дает права считать его виновным или невиновным, однако может являться поводом для сомнений в том, что госслужащий во время работы соответствовал "особым репутационным требованиям".