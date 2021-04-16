"ВКонтакте" начала прием заявок на чемпионат по программированию VK Cup 2021

Социальная сеть "ВКонтакте" начинает прием заявок на VK Cup 2021. Об этом говорится в пятницу в пресс-релизе компании.

"В разное время участниками VK Cup были 12 чемпионов мира по программированию — многие из них затем присоединились к "Команде "ВКонтакте". Два года назад мы сделали VK Cup еще масштабнее — и теперь соревноваться могут не только программисты, но и другие IT-специалисты, которые не боятся бросить себе вызов", - рассказал технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.

Чемпионат объединит четыре направления: мобильную разработку, олимпиадное программирование, машинное обучение и дизайн интерфейсов. Лидеры разделят призовой фонд размером 2,72 млн рублей. Задачи для одного из треков составит самый титулованный программист планеты и трехкратный победитель VK Cup Геннадий Короткевич.

Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо заполнить анкету в сообществе "Команды "ВКонтакте". Кроме того, после начала квалификационного раунда регистрация откроется на платформах Codeforces и All Cups. Прием заявок продлится до 30 мая.

Отборочный тур пройдет с 12 по 18 июля. В каждом треке встретятся 256 участников: 64 лучших получат мерч "ВКонтакте", в финал попасть смогут 32 конкурсанта.

Решающий этап VK Cup состоится в августе в Санкт-Петербурге.