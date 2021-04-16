Минздрав Грузии планирует начать вакцинацию от коронавируса препаратом Sinopharm с мая

ТБИЛИСИ, 16 апреля. /ТАСС/. Минздрав Грузии принял решение с 27 апреля открыть регистрацию для желающих привиться от коронавируса китайским препаратом Sinopharm, а сама вакцинация начнется с начала мая. Об этом в пятницу на брифинге сообщила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния после заседания совета вакцинации.

"По рекомендации совета, в течение следующей недели министерство здравоохранения, центр по контролю над заболеваниями и группы экспертов завершат работу над протоколом и детальными рекомендациями, необходимыми для внедрения вакцины Sinopharm в стране. Регистрация на Sinopharm откроется с 27 апреля", - сказала Габуния, добавив, что процесс вакцинации начнется с мая.

В Грузию 3 апреля поступили 100 тыс. доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Республика также ожидает поступления 100 тыс. доз вакцины Sinovac. Этот препарат будет передан китайской стороной на безвозмездной основе.

Вакцинация в Грузии ведется с 15 марта. На сегодняшний день граждане республики прививаются двумя препаратами - AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, в стране привиты более 26 тыс. человек.