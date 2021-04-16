В Госдуме указали Google на необходимость обозначить Крым в соответствии с законами России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратила внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как "полуостров Крым", а не как субъект РФ Республика Крым. Об этом сообщил по итогам телемоста с руководством компании в пятницу глава комиссии Василий Пискарев.

"Настаиваем, что Крым должен быть обозначен на российской версии сервиса "Google Карты" не под нейтральным названием "Полуостров Крым", а под наименованием, соответствующим Конституции и законодательству Российской Федерации, - Республика Крым", - приводит слова депутата его пресс-служба.