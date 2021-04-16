Тюменский вуз не освоил гранты на 1 млн рублей в рамках научно-образовательного центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ), являющийся инициатором создания и базовой организацией Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), не реализовал около 1 млн рублей грантов из-за пандемии, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Хотел бы обратить внимание на то, что из-за пандемии Тюменский государственный университет не освоил около миллиона рублей грантов, их нужно вернуть при этом в бюджет", - сказал он на совещании по вопросам деятельности НОЦ мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня.

Как пояснил ректор вуза Иван Романчук, деньги не освоены из-за жесткой структуры распределения в рамках финансирования НОЦ. "Те деньги, которые запланировали, нельзя их перераспределять, они были выделены на командировки ученых", - добавил он.

Романчук также предложил не распределять деньги между статьями расходов. "Если бы мы видели, что не успеваем, мы бы, конечно, реализовали эти деньги", - добавил ректор.

Западно-Сибирский НОЦ был открыт в 2019 году. Приоритетными направлениями центра стали "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения", "Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции". В структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ десять университетов, 14 научных организаций и центров, семь организаций реального сектора экономики.