Центр медицинской реабилитации для пожарных появится в Дагестане к 2024 году

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Запуск строительства Центра медицинской и психологической реабилитации для пожарных и спасателей на побережье Каспийского моря состоялся в пятницу в Дагестане. В нем приняли участие Министр МЧС России Евгений Зиничев, полпред президента страны в СКФО Юрий Чайка и врио главы Дагестана Сергей Меликов, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе руководителя региона.

"В рамках рабочей поездки Евгений Зиничев вместе с Юрием Чайкой и Сергеем Меликовым в режиме вкс приняли участие в торжественной закладке "капсулы времени" и запуске строительства Центра медицинской и психологической реабилитации для пожарных и спасателей. В Центре, который расположится на берегу Каспия в Каякентском районе республики, смогут проходить восстановление сотрудники ведомства со своими семьями, специалисты других учреждений и организаций, а также граждане со всей страны", - отметили в пресс-службе Меликова.

Уточняется, что центр общей площадью более 14 тыс. кв. м будет располагаться на территории 10 га и включит в себя комплекс из пяти основных корпусов, терренкура площадью 5 га и морского пирса. Срок строительства - два года.

"Для реабилитации пациентов предусматривается лечебно-плавательные бассейны с пресной, минеральной и морской водой, грязелечебница, водолечебница, а также оборудованное отделение психологической реабилитации и физиотерапии. Комплекс рассчитан на 210 постояльцев, а также включает в себя кинотеатр, библиотеку, места для занятий настольными видами спорта. На территории комплекса предусмотрен амфитеатр со сценой под открытым небом и бассейн круглогодичного использования", - добавили в пресс-службе.