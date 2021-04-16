Объем незаконных рубок в Вологодской области снизили до минимума за восемь лет

ВОЛОГДА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области за восемь лет добились снижения незаконной рубки древесины в шесть раз - до минимальных показателей. Об этом рассказал журналистам в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В Вологодской области еще восемь лет назад незаконная рубка была в огромных масштабах. Это начало беспокоить людей, население, наши федеральные структуры. В одном из районов области, который был наиболее подвержен незаконным рубкам, - в Бабаевском районе - мы создали особую группу, развернули комплекс мероприятий по декриминализации лесной сферы <…> Сейчас такие рубки есть, но не в тех масштабах", - сказал Кувшинников по итогам прошедшего в Вологде выездного совещания межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства.

Как рассказал глава региона, специалисты посмотрели, сколько потребляет электроэнергии конкретная территория, и увидели, что есть незаконные лесопилки, у которых идет рост потребления электроэнергии, но они никак не зафиксированы, не оформлены. Специалисты вышли на эти предприятия с проверками, начали раскручивать цепочку и вышли на "черных" лесорубов, которые занимались поставкой сырья на незаконные лесопилки. Затем вместе с налоговой инспекцией, с другими фискальными органами начали арестовывать технику и размещать ее на штрафных стоянках вместе с продукцией, которую заготавливали "черные" лесорубы. "Так мы взяли под контроль ситуацию с незаконными рубками в отдельно взятом районе, распространили этот опыт на другие районы области. Сейчас авиалесоохрана, космический мониторинг, авиа- и пешее патрулирование, приобретение техники за счет субсидий Рослесхоза позволило нам взять ситуацию под контроль. Да, такие рубки есть, но не в тех масштабах, которые были ранее", - подчеркнул губернатор.

Власти региона совместно с компанией Segezha Group реализуют пилотный проект по контролю за оборотом древесины "ЛесЕГАИС". Это позволило за последние годы снизить количество незаконных рубок почти в два раза, объем незаконных рубок снижен в шесть раз, а ущерб снижен почти в 4,5 раза благодаря комплексной работе, добавил Кувшинников. Как сообщал глава региона в декабре 2020 года, в 2020 году объем незаконно вырубленной древесины составил 12,4 тыс. кубометров, или 0,1% от общего объема легальной заготовки древесины.

Леса занимают более 80% территории Вологодской области, запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров. Регион занимает третье место в стране по объемам заготовки после Иркутской области и Красноярского края. Расчетная лесосека составляет свыше 30 млн кубометров древесины в год и используется на 55%, заготавливается 17 млн кубометров древесины. Показатель глубокой переработки древесины в регионе достигает 75-78%.