В Петербурге расширили перечень гайд-парков до восьми площадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга увеличили количество гайд-парков, то есть площадок, где разрешено проводить публичные мероприятия без предварительного согласования, с четырех до восьми. Соответствующие изменения в постановление правительства внес губернатор Александр Беглов, сообщили в пятницу в пресс-службе Смольного.

"Документ уточняет перечень гайд-парков. Под них отводится восемь площадок", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в Петербурге существовали четыре специально отведенных места для проведения публичных мероприятий: в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках. Новым документом исключили площадку в саду имени 30-летия Октября в связи с установкой на ней игрового оборудования для детской площадки.

Вместе с тем прежний список дополнили площадки в парке "Екатерингоф" (Адмиралтейский район), в Пионерском парке у проспекта Мечникова (Калининский район), между фонтанами на северной стороне площади Ленина у Финляндского вокзала (Калининский район), в юго-восточной части сада Девятого Января (Кировский район) и в сквере Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.

В марте 2020 года депутаты законодательного собрания города приняли комплексную поправку к закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге", предусматривающую установление минимального количества гайд-парков в городе - четырех, а также увеличение максимального числа участников публичного мероприятия на территории гайд-парка с 200 до 500. Кроме того, поправка предусматривает отмену запрета на проведение митингов рядом с органами государственной власти, запрет на проведение митингов в местах, в которых существует угроза обрушения здания или сооружения, а также введение ответственности для организаторов публичных мероприятий, которые отказались от их проведения, но не сообщили об этом в уполномоченные органы власти.