Всероссийская экологическая акция "Ген уборки" пройдет с 17 апреля по 16 мая

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция по уборке мусора по правилам раздельного сбора с дальнейшей переработкой отходов пройдет с 17 апреля по 16 мая в рамках двух национальных проектов - "Экология" и "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Присоединиться к "Ген уборке" может любой желающий. Подробности акции, места проведения общественных уборок и правила раздельного сбора будут представлены на сайте генуборки.национальныепроекты.рф, который будет запущен в день старта акции. Здесь же можно будет предложить свою локацию и получить сертификат участника, выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Акция будет поддержана челленджем в соцсетях, в котором нужно публиковать фото и видео "до" и "после" уборок, соблюдая принципы раздельного сбора. Планируется, что акцию поддержат другие знаменитости, а самые активные участники получат экопризы", - говорится в сообщении.

Старт всероссийской акции состоится в субботу в 12:00 в Тимирязевском парке Москвы, где на уборку выйдут добровольцы Всероссийского общества охраны природы и студенты Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Все собранные во время уборки парка отходы будут отсортированы на предприятиях компании "Эколайн" для последующей переработки.

Последний опрос холдинга "Ромир" о готовности россиян заниматься раздельным сбором отходов показал, что подавляющее большинство граждан - 88% - безоговорочно или, скорее, поддерживают идею собирать отходы раздельно, только 12% опрошенных высказались против. Два года назад такую идею одобряли 73% россиян, а 27% отзывались о ней отрицательно. В ходе исследования было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех федеральных округах.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.