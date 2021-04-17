В Общественной палате предложили конкретизировать условия участия в общинах КМНС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Правозащитники предложили внести изменения в закон об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и рассмотреть возможность числиться в нескольких общинах. Соответствующую инициативу озвучил руководитель правозащитного центра общественной приемной "Единой России" в республике Саха (Якутия) Роман Калитин.

"Норма, что один член общины может быть только в одной родовой общине, это неправильно, это нарушает общегражданские права, так как любой гражданин Российской Федерации может участвовать и принимать участие в любой организации, любого количества. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы вот эту норму исключили", - сообщил Калитин на заседании комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и Совета по вопросам социально-экономического развития КМНС.

По его мнению, данная норма федерального закона "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" мешает коренным малочисленным народам укреплять свой социально-экономический потенциал и обеспечивать экономическую самодостаточность общины.

Предложение поддержала народный депутат, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, отметив, что данная норма закона мешает КМНС развивать индивидуальное предпринимательство и вести бизнес.

"Запрет на двойное членство в общинах вообще надо убрать. Это нарушает общегосударственные права коренных малочисленных народов, в то время как любой гражданин Российской Федерации может сколько угодно создавать ООО, ОАО, и быть в то же время индивидуальным предпринимателем. Мы очень просим Общественную палату Российской Федерации и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) очень внимательно отнестись к этому законопроекту", - отметила она.

Противодействие лжеобщинам и позиция ФАДН

Статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова выступила против предложения об изменении нормы закона. По ее мнению, норма не только не нарушает конституционные права граждан, но помогает в противодействии созданию "лжеобщин". Ранее в правительстве Хабаровского края отмечали увеличение числа так называемых лжеобщин - объединений, которые приписали себя к той или иной малочисленной народности Севера. Цель таких людей - сугубо утилитарная, связанная с получением прибыли от реализации добытых на льготных условиях водных биоресурсов, добавляли в пресс-службе правительства.

"Я считаю, что она [существующая норма федерального закона] необходима, необходима именно сейчас, потому что одним из следствий деятельностей лжеобщин и вытеснения коренных народов из общин стало создание альтернативных организаций, общин", - отметила она.

По мнению Котовой, членство в нескольких общинах усложнит Росрыболовству выдачу квот, так как она рассчитывается исходя из численности граждан. Она также представила доклад о проекте закона, который вносит изменения в ФЗ "Об общих принципах организации общин КМНС". Законопроект был инициирован ФАДН в связи с обращениями органов государственной власти, которые "понимают, что ситуация внутри регуляции общин складывается не лучшим образом", а также в связи с жалобами представителей самих общин на так называемые лжеобщины.

"Община - это не просто НКО, это исторически сложившийся способ коренных малочисленных народов сохранять свою культуру, хозяйственную деятельность и национальную идентичность", - подчеркнула она.

Заместитель начальника отдела международного рыболовства и перспективных районов промысла Росрыболовства Николай Куприн, в свою очередь, подчеркнул, что существующий закон адекватен и способствует справедливому распределению квот между общинами КМНС. "Мы поддерживаем позицию "один человек - одна община", потому что только в приведении в соответствие с нормами, которые прилагаются в этом законе, можно привести все в порядок, в том числе в предоставлении природных ресурсов в целях КМНС", - добавил он.

Учет КМНС

Эксперты пришли к выводу о необходимости ликвидировать "пробел правового регулирования", который заключается в отсутствии четких условий участия в общинах коренных малочисленных народов лиц, не относящихся к ним. Этот факт создает предпосылки для вытеснения КМНС из органов управления общин, использования предоставленных объединениям коренных малочисленных народов льгот для целей неправомерного личного обогащения.

Законопроект об изменениях ФЗ "Об общих принципах организации общин КМНС" предполагает введение условия о соотношении лиц из числа КМНС и представителей других этнических общностей от общего числа членов общины и ее коллегиальных органов, ограничения их участия в органах общины.

"Наша задача - обеспечить строгую правовую форму для решения существующих проблем. Эта задача решаема, поскольку есть богатый опыт выхода из подобных ситуаций", - отметил председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений агентства Тимур Цыбиков подчеркнул, что ФАДН предоставляет госуслугу по учету относящихся к КМНС лиц на основании заявлений, поданных гражданами непосредственно в агентство.

"Поскольку у нас нет территориальных органов в субъектах РФ, нами проводится большая разъяснительная работа по порядку подачи заявлений. Также мы ведем активную работу по заключению соглашений с многофункциональными центрами по предоставлению госуслуг в субъектах РФ, для того чтобы граждане могли подавать заявления непосредственно на местах. Пилотным регионом стал Ямало-Ненецкий АО", - рассказал он.

По данным ФАДН, с ноября 2020 года в агентство было подано около 3 тыс. заявлений граждан о внесении в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ.