Число воспитанников в детских домах Кировской области сократилось в 1,5 раза за шесть лет

КИРОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Количество воспитанников, находящихся в детских домах и школах-интернатах Кировской области, за последние шесть лет уменьшилось в полтора раза - до 639 человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин в ходе встречи с губернатором региона Игорем Васильевым.

"Мы взяли данные по количеству детей в наших государственных учреждениях, это школы-интернаты и детские дома. За последние шесть лет количество уменьшилось в полтора раза - с 963 до 639", - сказал Шабардин.

При этом, по его словам, в регионе зафиксированы случаи возвращения детей обратно в государственные учреждения. Губернатор региона поручил провести анализ причин таких ситуаций. "Необходимо выстроить системную работу с приемными семьями и кандидатами в приемные родители, включая не только качественную подготовку в школах подготовки для кандидатов, но и знакомство с особенностями детей, готовность оказать помощь в выстраивании взаимодействия в самый сложный начальный период совместного проживания. Важно показывать положительные примеры успешных семей, где выросли дети из детских домов, кем они работают и чего добились, а может быть и сами стали приемными родителями", - отметил он, поручив также изучить опыт тех регионов, где практически не осталось детских домов.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможность увеличения нормативов расходной части бюджета на содержание детей-сирот в детских домах и школах-интернатах. Министерство образования региона по поручению губернатора проработает этот вопрос с Минфином области.