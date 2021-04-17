На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/, Мужчина во Львовской области Украины умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

"16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield", - написал Козицкий в Facebook.

По его словам, случай смерти зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации". "Сейчас этот случай рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА", - сообщил Козицкий.

Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield.

8 апреля в Винницкой области умер чиновник областной государственной администрации Александр Крученюк. За несколько дней до смерти он привился от коронавируса. После вакцинации препаратом Covishield в Одесской области умерла украинская военнослужащая. По данным Минздрава, причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Умер также через 9 дней после вакцинации аптечный провизор в Черновцах.

Вакцинация на Украине

На Украине ранее началась вакцинация от коронавируса произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Всего в страну было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. На Украине также зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

Украинские медики с минувшего вторника начали применять препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech для вакцинации граждан от коронавируса. Первая его партия в количестве 215 тыс. доз прибыла 25 марта. Всего Киев законтрактовал более 1,9 млн доз этого препарата. На Украине ожидают, что остальная партия китайской вакцины будет поставлена в течение апреля-мая этого года.

16 апреля на Украину прибыли также 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Этот препарат поступил в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина рассчитывает получить еще 10 млн доз до конца 2021 года.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 989 человек. "На сегодняшнее утро подтвердились 14 989 заболевших и 9 736 выздоровевших (на 2 318 меньше, чем днем ранее - прим. ТАСС", - написал министр в Facebook.

Количество летальных случаев от осложнений инфекции на Украине за минувшие сутки выросло на 440 человек, а общий показатель достиг 39 536. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 1 936 228. Выздоровели 1 475 556 человек.

Ранее Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны пандемии. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.